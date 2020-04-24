РИАМО - 24 апр. Скворцы начали гнездится в эконцентре «Царская пасека» в Москве, уже четвертый год подряд птицы выбирают фанерный домик, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Скворечники из фанеры делать не рекомендуется, так как этот материал плохо сохраняет тепло, да и по гладкой доске птенцам сложно выбираться из такого домика. Однако волонтер принес искусственное гнездовье из фанеры, заранее сделав с внутренней стороны нужные насечки», — отмечается в материале.

Пернатым так понравился домик, что четыре года подряд они успешно там выводили потомство.

Специалисты Мосприроды рекомендуют придерживаться чертежей и требований при постройке скворечников. Мастер-класс по изготовлению искусственных гнезд можно найти в социальных сетях учреждения в Instagram, Facebook, YouTube и «Вконтакте», а также на сайте Мосприроды.

24 апреля на официальном сайте учреждения появится видео о том, как скворец обустраивает фанерный домик, видео также будет доступно в соцсетях.

Скворцы-самцы прилетают искать дупло или скворечник заранее, до прилета самки. За несколько дней скворец обустраивает жилище, где в апреле-мае самка будет откладывать яйца. Обычно их около 5-6 штук. После откладки 11-15 дней самка будет высиживать яйца. В возрасте 20-22 дней скворцы вылетают из гнезда, но родители продолжают их кормить.