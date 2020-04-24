РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Российская актриса театра и кино Екатерина Порубель присоединилась к патриотической акции в подмосковном Красногорске к 75-летию Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Патриотический флешмоб, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, набирает обороты. Популярная актриса театра и кино, получившая известность благодаря образу простой женщины из народа, Екатерина Порубель прочитала строки о войне автора Юлии Друниной и призвала людей помнить, беречь и уважать великие поступки героев, подаривших мирное небо над головой», - говорится в сообщении.

Принять участие в акции «Слово Победы» может любой желающий. Для этого нужно записать песню, стихотворение, танец, рассказ о военной истории вашей семьи и отправить через приложение WhatsApp по телефону: 8(903)626-88-85.

Видео разместят на YouTube-канале усадьбы «Знаменское-Губайлово» и в социальных сетях МАУК КВК «Знаменское-Губайлово».

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