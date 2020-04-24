РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Свыше 4 тысяч ям устранили на дорогах подмосковного Красногорска с начала нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С начала года в городском округе Красногорск в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры на дорогах общего пользования устранено почти 1500 ям, на дворовых территориях - свыше 750», - говорится в сообщении.

Работы по ремонту дефектов дорожного полотна ведутся по поступающим жалобам на порталы ЕЦУР и «Добродел». С начала года устранено порядка 500 ям.

«На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с начала текущего года устранены 2 384 ямы», - добавляется в материале.

Работы по устранению ям выполнены в микрорайонах Чернево, Губайлово, Райцентр, СГШ, Бруски, Опалиха, поселках Нахабино, Архангельское, деревне Путилково.