РИАМО - 24 апр. В Москве был расширен перечень направлений на переобучение сотрудников, по которым компании могут рассчитывать на получение субсидий, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Заявку на получение субсидии на переобучение можно подать до 30 апреля. Предприятиям компенсируют до 95% расходов — около 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям», — говорится в сообщении.

Компенсацию за обучение предоставляют на сотрудников, прошедших подготовку начиная с 1 января 2019 года. Следующий прием заявок на предоставление субсидий начнется 6 мая на сайте (https://cashback.moscow.business).

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, такая мера поддержки бизнеса поможет компаниям лучше адаптироваться и начать работу в новых экономических условиях с квалифицированными кадрами.

Если раньше такая субсидия охватывала 136 профессий, то теперь в перечень входят все направления Общероссийского классификатора специальностей по образованию.