РИАМО - 24 апр. В столице заработал информационный мониторинговый центр для наблюдения за людьми, у которых есть признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ вне зависимости от их тяжести, должны рассматриваться как подозрение на коронавирусную инфекцию, что требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Этот механизм предполагает, что в обязательном порядке люди должны находиться под ежедневным динамическим медицинским наблюдением», — сказала Ракова.

По ее словам, в настоящий момент ежедневно в поликлиники обращаются около 4 тысяч человек с признаками ОРВИ. Если человека необходимо наблюдать около 10 дней, это значит, что 40 тысяч людей должны ежедневно проходить медицинский контроль.

«Поэтому мы создали специальную организационную структуру — информационный мониторинговый центр, в который привлекли работников центров госуслуг. Сейчас в нем работает 150 человек, мы планируем увеличить их количество до 350-400», — добавила Ракова.

При общении с пациентами сотрудники мониторингового центра заполняют специальные чек-листы. Операторы каждый день звонят больным, чтобы уточнить их самочувствие, и по чек-листам определяют состояние пациентов. Если оператор видит у человека подозрительные симптомы, то эта информация оперативно передаются лечащему врачу поликлиники, который принимает решение о дальнейшем лечении.

Если же пациенту становится лучше, то привлечение врача не требуется, но наблюдение за динамикой состояния продолжается.

«Такой симбиоз медиков и администраторов позволит нам увеличить охват населения динамическим наблюдением», — подчеркнула Ракова.

Москвичам еще раз напомнили о том, что при появлении симптомов ОРВИ нельзя выходить из дома и заниматься самолечением, необходимо сразу же вызвать врача на дом.

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