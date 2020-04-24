РИАМО - 24 апр. Врачи перепрофилированных московских стационаров, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией, получат как региональные, так и федеральные надбавки к зарплате, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра города будут поступать начиная с пятницы.

«Федеральные средства доведут до медучреждений начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей сохранится и региональная, и федеральная надбавки», — заявила Ракова.

Врачам федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Средний медперсонал будет получать 50 тысяч рублей, младший — 25 тысяч рублей.

Кроме того, надбавку получат и врачи скорой помощи, она составляет 50 тысяч рублей ежемесячно. Фельдшеры, медсестры и водители получат выплаты в размере 25 тысяч рублей.

Московские медики уже с марта получают надбавки. Врачи – по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие – по 30 тысяч рублей. Эти выплаты идут из городского бюджета.

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