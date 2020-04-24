РИАМО - 24 апр. Всех медицинских работников в столице протестируют на наличие иммунитета к Covid-19 с помощью экспресс-тестов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат», — сказала Ракова.

Вице-мэр отметила, что брать анализы будут как у врачей, работающих в перепрофилированных стационарах, так и у сотрудников многопрофильных больниц и поликлиник.

Ракова добавила, что для исследования будут использовать каплю крови из пальца. Тесты не выявляют коронавирус в крови. Данные исследования позволяют обнаружить иммуноглобулин, который свидетельствует о том, болеет ли человек, болел ли он раньше, есть ли у него антитела к коронавирусу.

Со следующей недели в Москве планируют делать больше анализов на коронавирус. Ракова объяснила, что медики будут проводить лабораторные исследования на наличие инфекции у пациентов всех стационаров, а не только коронавирусных.

На сегодняшний день в столице делают 18 тысяч тестирований в сутки в федеральных, частных и городских лабораториях.

По последним данным, в Москве выявлено 33940 случаев заражения коронавирусом нового типа, по России зафиксировано 62773 случая.

В качестве борьбы с распространением коронавируса в Москве ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только по веской причине, для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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24 АПРЕЛЯ

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.