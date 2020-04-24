РИАМО - 24 апр. Московское областное УФАС признало ООО «Хамелеон» недобросовестным поставщиком за уклонение от выполнения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

В ведомство поступила жалоба на компанию от администрации городского округа Щелково.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по устройству контейнерных площадок (Загорянский территориальный отдел)», — отмечается в материале.

Из-за невыполнения работ администрация округа в одностороннем порядке расторгла договор с «Хамелеоном». На заседании комиссии УФАС компания не предоставила документы об устранении нарушений контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы и изучив представленные доказательства сторон, ведомство приняло решение включить сведения об ООО «Хамелеон» в реестр недобросовестных поставщиков.