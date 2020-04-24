РИАМО - 24 апр. Пациенты с легкой формой коронавируса, давшие согласие на лечение в домашних условиях, должны отвечать на пуш-уведомления смартфона и делать селфи для подтверждения режима самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы зарегистрироваться в приложении «Социальный мониторинг», пользователю необходимо подтвердить номер телефона, сфотографироваться и добавить данные по геолокации, указанные при подписании согласия на лечение на дому. Для подписания такого согласия потребуются паспортные данные. Здесь же прописывается готовность пациента предоставлять свои фото.

«Если пользователь покидает исходную геолокацию или не реагирует на уведомления, система предупреждает городские службы о возможном нарушении режима изоляции», — говорится в сообщении.

Все данные, указанные при регистрации в приложения хранятся в безопасности на серверах столичного департамента информационных технологий. Когда пациент выздоравливает – информация удаляется.

Если давший согласие на лечение в стенах собственного дома горожанин перестанет реагировать на «Социальный мониторинг», его привлекут к административной ответственности — штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме того, гражданина ждет принудительная госпитализация в стационар.

При отсутствии у пациента смартфона – технику выдадут для временного использования. На таком телефоне будет работать только «Социальный помощник».

Человек с выявленным коронавирусом в легкой форме может также отказаться подписывать согласие на пребывание дома, но тогда его госпитализируют в больницу.

Москвичам напомнили, что использование приложения для контроля за горожанами без Covid-19 не планируется.

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