РИАМО - 24 апр. В Москве проведут реставрацию цветочных панно и живописных орнаментов на потолочных карнизах в доме усадьбы купца Ивана Воронцова, работы начнутся после отмены ограничений, введенных в столице в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уникальный живописный декор почти на протяжении века был спрятан под слоями краски и мог бы быть полностью утрачен. Однако реставраторам удалось обнаружить его во время проведения работ в особняке и флигелях», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, элементы внутреннего убранства усадьбы на Малой Полянке были закрашены в советское время из-за излишней вычурности. Теперь узоры интерьера восстановят, вернув им прежний облик.

В ходе работ реставраторы также обновят четыре печи, украшенные изразцами. Кроме того, приведут в порядок парадную лестницу, а также покрытия полов из плитки и паркета.

Усадьба купца Ивана Воронцова признана объектом культурного наследия регионального значения. Ее история берет начало в XVII веке, когда усадьбой владел князь Федор Барятинский. Во владение купца Воронцова она перешла в 1900 году. При нем внешний облик усадьбы претерпел немалые изменения и в таком виде встретил советскую эпоху. В советское время внутри усадьбы разместились коммунальные квартиры, а после и медицинское учреждение.