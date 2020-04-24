РИАМО - 24 апр. Полицейские задержали в Наро-Фоминском округе двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на гражданина одной из республик Северной Африки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники около одного из ресторанов, угрожая ножом и пистолетом, похитили у 34-летнего иностранца 450 тысяч рублей и 3 тысячи долларов США. После этого нападавшие насильно затащили мужчину в салон автомобиля и отвезли в частный дом в Апрелевке», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Мужчины несколько часов удерживали потерпевшего и требовали за освобождение перевести им на счет все деньги, однако банк заблокировал перевод. Похитив банковскую карту, злоумышленники посоветовали мужчине не обращаться в полицию, после чего отпустили его. Позже грабители были задержаны.

При проведении обысков в квартире в Москве обнаружены и изъяты три мобильных телефона, банковская карта потерпевшего и банковская карта, на которую осуществлялась попытка перевода денежных средств, а также охотничий нож и машина.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.