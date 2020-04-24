РИАМО - 24 апр. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Тумед» о нарушении закона о контрактной системе в ходе закупки расходных материалов для Видновского перинатального центра, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Тумед» на действия ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку одноразовых принадлежностей для oпеpблoкa. Ведомство признало жалобу необоснованной.

«Не согласившись с указанным решением, ООО «Тумед» обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Тумед» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», — говорится в сообщении.