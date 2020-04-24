РИАМО - 24 апр. По итогам прошедшей недели в Москве зафиксировали рост оборота в оптовой торговле и сфере предоставления досуговых онлайн-услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Продолжает расти онлайн-сегмент услуг культуры и развлечений, положительная динамика объема оптовой торговли, который по сравнению с предыдущей неделей вырос на 30,9%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в среднем на этой неделе суточный объем оптовой торговли составлял 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, отметки в 100 миллионов рублей достиг среднесуточный оборот товаров для досуга и спорта. Рост в этой категории по сравнению с прошлой неделей составил 68%.

Ефимов добавил, что впервые после введения в Москве ограничительных мер из-за коронавируса отрицательную зону покинул среднесуточный оборот розничной торговли продовольственными товарами. Его прирост составил 3,7%, или порядка 2,6 миллиарда рублей. В целом среднесуточный оборот торговли продовольственными и непродовольственными товарами достиг отметки в 5,1 миллиарда рублей.