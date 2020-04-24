РИАМО - 24 апр. В столице до конца этой недели число койко-мест для пациентов с коронавирусом вырастет до 22 тысяч, так как количество больных в тяжелом состоянии растет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с Covid-19 в городе активно продолжается.

«На текущей неделе количество госпитализированных, то есть тяжелых больных, у которых развивается пневмония, становится все больше», — подчеркнула Ракова.

Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1,3-1,4 тысячи человек, то к настоящему моменту это 1,9 тысячи госпитализированных. В начале текущей недели было 1,8 тысячи человек.

«Все это требует подготовки дополнительных коек. До конца недели мы развернем около 22 тысяч коек, включая федеральные и частные клиники», — сказала вице-мэр.

По ее словам, в столице еще есть резерв коек, но он не бесконечен. Поэтому сейчас особое внимание уделяется раннему выявлению болезни, что позволяет сократить количество тяжелых случаев.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.