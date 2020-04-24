РИАМО - 24 апр. В больницу в столичной Коммунарке за прошедшие сутки поступили 75 человек, всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«С диагнозом пневмония — 603 человека (100%), Covid-подтвержденные — 408 (68%)», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, на кислороде вне отделения реанимации находится 101 человек. В реанимации на данный момент 56 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 28 человек. Это 4,5% от общего числа пациентов, или 48% от числа больных в реанимации.

За сутки в больницу поступили 75 человек, выписались 73 пациента.

С начала пандемии коронавируса в столице зафиксировали 33940 случаев заражения. До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место своего жительства.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.