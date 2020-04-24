РИАМО - 24 апр. Правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита», — говорится в документе.

Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20% от стоимости недвижимости.

При этом есть ограничения — программа распространяется на ипотечные займы для покупки жилья стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей — в других регионах страны.

Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.