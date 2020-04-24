РИАМО - 24 апр. Московский дом книги, городские читальни, а также музеи и галереи подготовили специальную программу к акции «Библионочь-2020», которая пройдет с 25 на 26 апреля и впервые состоится в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичей, которые сейчас вынуждены оставаться дома, в Сети ждут насыщенные интересными событиями программы — лекции, встречи с известными писателями, спектакли и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Главной темой акции станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, однако этим все не ограничится. Посмотреть, что подготовили столичные культурные площадки, можно на их YouTube-каналах и в аккаунтах в социальных сетях.

Одним из первых мероприятий акции станет онлайн-экскурсия Галереи XXI века. Она расскажет, как хранятся и обретают своих читателей книги в разных уголках мира.

Галерея «Выхино» подготовила для юных зрителей песочный спектакль «Маленький принц» под классическую музыку.

Попасть на кулинарный мастер-класс к известному шеф-повару Константину Ивлеву можно будет на YouTube-канале библиотек юга Москвы. Он приготовит яблоки a la dophine по рецепту жены Льва Толстого Софьи Андреевны.

Библиотеки ЦАО подготовили встречи с авторами остросюжетных романов и детективов, например, с Татьяной Устиновой и Марией Метлицкой.

Посмотреть спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова, созданной в годы Великой Отечественной войны, можно будет на YouTube-канале Московского дома книги.

Библиотеки СЗАО представят литературно-музыкальный проект «Голос победителей». Его участники - поэты и музыканты - сочинили свои произведения после встреч с ветеранами.