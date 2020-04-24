РИАМО - 24 апр. В лесу на территории подмосковного городского округа Солнечногорск обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, находку уничтожат, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Находку сделали вечером 23 апреля.

«Поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ в стволе дерева в лесу по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Тараканово. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпаса выставили охрану. Изъятие и уничтожение находки запланировали силами взрывотехников «Мособлпожспаса» на пятницу.