РИАМО - 24 апр. В Москве скончались еще 37 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, им было от 37 до 86 лет, сообщает столичный оперштаб.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. Одна из пациенток имела синдром Дауна», — говорится в сообщении.

У 37-летнего мужчины была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, при этом он страдал гипертонией.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 33940 случаев заражения коронавирусом. Для горожан действует режим обязательной самоизоляции, работа предприятий и организаций ограничена. Для поездок на общественном и личном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.