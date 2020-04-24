РИАМО - 24 апр. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможны дожди, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7 градусов, по области - 3-8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха находится на отметке 60%.

Синоптики отметили, что для людей с различными недугами такие внешние условия являются фактором, провоцирующим ухудшение самочувствия.