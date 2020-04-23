РИАМО - 23 апр. В столице на площадке строительства Юго-Восточной хорды специалисты изъяли 140 кубометров радиоактивно загрязненного грунта, из них 60 кубометров вывезли на полигон ФГУП «Радон», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Рабочие и сотрудники выходят с объекта через специально оборудованный санпропускник. Выезжающую технику обрабатывают на пункте мойки колес.

«На площадке производства работ установлена круглосуточная охрана, обеспечен санитарно-пропускной режим на объекте. Организован дозиметрический контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта», – отмечается в материале.

Радиационное обследование объекта проводится с выполнением бурения на глубину 5 метров. Также установили автоматический пост контроля радиационной обстановки с информационным табло.

ФГУП «Радон» работает на участке строительства мостового перехода в составе Юго-Восточной хорды по госконтракту с ГКУ «УДМС». Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов на западе, железнодорожным мостом Курского направления на востоке, Москвой-рекой на севере и Каширским шоссе на юге.