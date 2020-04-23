РИАМО - 23 апр. Жители Подмосковья могут задать вопросы министру инвестиций, промышленности и науки Наталье Егоровой в режиме видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для этого нужно сообщить свои контактные данные с кратким описанием проблемы для обеспечения технического подключения.

«Информацию можно отправить личным сообщением в социальные сети министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области или на почту 0150@mosreg.ru»,— говорится в сообщении.

Заявки также можно оставлять заявки в официальных соцсетях министерства.