РИАМО - 23 апр. В топ-5 лучших филармоний страны вошла Московская областная филармония, рейтинг составлен по результатам анализа популярности данных учреждений культуры и предложений онлайн-трансляций концертов на их сайтах и в соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

В прошлом году концерты Московской областной филармонии посетили 242 тысячи человек.

«В первую десятку лучших филармоний России входят Московская филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича, Новосибирская государственная филармония, Московская областная филармония, Свердловская филармония в Екатеринбурге», - говорится в сообщении.

Также в топ-10 вошли Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая в Казани, Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова в Уфе, Нижегородская государственная академическая филармония имени М. Ростроповича, Самарская государственная филармония и Чувашская государственная филармония в Чебоксарах.

Как уточняется на сайте учреждения культуры, Московская областная филармония была учреждена весной 1943 года. В 2013 году филармония была воссоздана по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В составе филармонии солисты как уже получившие признание в нашей стране и за рубежом, так и молодые артисты, а также уникальные музыкальные коллективы. Среди них: государственный оркестр «Гусляры России», государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» и другие.

Художественным руководителем Московской областной филармонии является народный артист России, композитор Максим Дунаевский.