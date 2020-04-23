РИАМО - 23 апр. В Московской области ведется работа по подготовке мест памяти ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, данные работы уже завершены на 85%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В рамках проводимых работ соблюдаются все меры предосторожности, все работы проводят с использованием средств защиты. На сегодня выполнено 85% работ», - говорится в сообщении.

Работы на памятниках не предусматривают скопление людей в закрытом пространстве и позволяют соблюдать все необходимые меры безопасности.

«Всего в Московской области свыше 3 тысяч памятников и монументов, посвященных сражениям в Великой Отечественной войне в 60 городских округах. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие - маленькие, но олицетворяющие знаковые события», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он уточнил, что всего в Московской области планируется привести в порядок 673 объекта ко Дню Победы. Работы планируется закончить к 30 апреля.

Министерством благоустройства Подмосковья разработаны методологические рекомендации по приведению и содержанию в нормативном состоянии мест памяти и направлены в органы управления городских округов.

Основными видами работ являются: промывка, протирка и покраска поверхности, штукатурка и затирка швов, ремонт и (или) замена элементов объектов, замена и (или) обустройство твердого покрытия территории, прилегающей к объекту, ремонт ограждений и полировка мраморных плит и другие.

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