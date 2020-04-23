РИАМО - 23 апр. Московский областной музыкальный колледж проведет Прокофьев-марафон в дистанционном формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«23 апреля родился великий русский композитор Сергей Прокофьев. Областной музыкальный колледж в городе Пушкино отмечает это событие, готовясь к юбилею на будущий год, целым Прокофьев-марафоном. В этом году будем отмечать его в дистанционном режиме», - говорится в сообщении.

Ко дню рождения композитора колледж подготовил серию интернетактивностей. Они пройдут 23, 24, 25 и 26 апреля в эфире @prokofievcollege.

Посмотреть концерт, подготовленный Московским областным колледжем имени С.С. Прокофьева, и послушать лучшие произведения композитора можно на www.culture.ru/materials/253329/7-proizvedenii-prokofeva.