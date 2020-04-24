РИАМО - 24 апр. Прием заявок от малого и среднего бизнеса на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг будет идти до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей, ее утвердили в конце марта в рамках второго пакета антикризисных мер», — пояснила заммэра — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, правила подачи заявок максимально просты — достаточно стандартного набора учредительных документов.

Она добавила, что размер предоставленного гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта. В сумме это не более 10 миллионов рублей или 50% от объема уплаченных налогов в бюджет города.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что грант по сути станет «экспортным кэшбэком». Его сумма будет напрямую зависеть от выручки, которую получит компания.

МЭЦ также продолжает принимать заявки на субсидии, их перечень расширили. Субъекты МСП могут частично компенсировать свои расходы на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуального труда.

Ранее на сайте мэра Москвы сообщалось, что городскому бизнесу в текущем году окажут поддержку на сумму свыше 170 миллиардов рублей, а утвержденные антикризисные меры поддержат порядка 21 тысячи столичных компаний.