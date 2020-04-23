РИАМО - 23 апр. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил заместителя главы российского Минпромторга Дмитрия Овсянникова после скандала в аэропорту Ижевска, сообщает Газета.ru.

Овсянников отказывался предъявить документы при выходе на посадку, а также устроил перепалку с сотрудниками воздушной гавани, допускал использование нецензурных слов. В его отношении был составлен административный протокол.

«После инцидента чиновника исключили из «Единой России», а генсовет обратился к Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой освободить Овсянникова от занимаемой должности в связи с несоответствием», — говорится в сообщении.

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту. Чиновник пояснил, что его нецензурные высказывания были вызваны необоснованными многократными требованиями предъявить посадочный талон.