РИАМО - 23 апр. Дело об административном правонарушении возбудили инспекторы эконадзора по жалобе на нарушителей, которые оставили отходы ремонта в поселке городского округа Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Основанием для заведения дела послужило обращение в Минэкологии главы городского округа Лотошино, которая сообщила о захламлении центральной части поселения отходами ремонта.

«Администрация поселения заключила с одной из местных компаний контракт на благоустройство территории с заменой асфальтового покрытия. Был определен участок для временного складирования лома асфальта, который по окончании работ подрядчик должен был вывезти на полигон ТКО», - говорится в сообщении.

Своих обязательств компания не исполнила, и на сегодняшний день лом асфальта объемом более 4,5 тысячи кубометров остается сваленным в поселении.

Инспекторы эконадзора проведут расследование и привлекут виновников нарушения к ответственности по окончании режима карантина.