РИАМО - 23 апр. В Google Play теперь можно скачать мобильное приложение сети магазинов «Читай-город», с помощью которого можно заказывать книги и узнавать об акциях, говорится в сообщении пресс-службы сети.

«Теперь пользователи смартфонов Android тоже могут воспользоваться мобильным приложением «Читай-город». Для IOS оно было запущено в ноябре 2019 года. За пять месяцев работы его скачали более 250 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Приложение включает практически весь функционал сайта. Оно позволяет пользователям заказывать книги и другие товары, узнавать о действующих акциях и находить ближайший адрес магазина.

Также постоянным покупателям больше не нужно носить бонусную карту с собой. После открытия магазинов можно показывать карту кассиру прямо из приложения.

По словам генерального директора сети книжных магазинов «Читай-город» Михаила Иванцова, мобильное приложение одно из средств, которое поможет сохранить темп развития интернет-магазина.

Также он отметил, что покупатели давно ждали запуска и сейчас активно его скачивают. Появились и первые отзывы – пользователи считают, что процесс заказа в приложении стал намного удобнее.