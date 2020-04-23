РИАМО - 23 апр. В районе Строгинской поймы Москвы-реки в столице произошло загорание сухой травы, общая площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров, огонь потушили, сообщил РИАМО представитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах обнаружили возгорание в районе Щукинского полуострова Строгинской поймы Москвы-реки. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что горела сухая трава в 700 метрах от спасательной станции, на удалении 20 метров от берега.

По его словам, из-за того, что пожарная техника не могла подъехать к месту происшествия, спасателям пришлось использовать катер для тушения горящей травы.