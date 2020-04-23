РИАМО - 23 апр. Подмосковная полиция опровергла информацию о том, что группы безработных избивают, а также грабят женщин и пенсионеров возле супермаркетов и аптек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по Московской области.

Ложные сообщения распространялись в мессенджерах.

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она напомнила, что за распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Подмосковная полиция призвала граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.