РИАМО - 24 апр. Программа «Поехали вместе» начинается в пятницу на сайте Московского музея космонавтики, москвичам покажут выставки в разных городах страны, а также расскажут о том, как эти города связаны с космосом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Прямые включения из музеев будут идти раз в неделю. Продолжительность каждого — около часа. В ходе проекта ведущие музеи страны поделятся со зрителями информацией о наиболее значимых экспонатах и фактах», — говорится в сообщении.

Для участия в онлайн-показах необходимо пройти регистрацию на сайте (https://kosmo-museum.ru/events/poehali-vmeste?locale=ru). В ходе трансляций зрители познакомятся с художниками, учеными и космонавтами.

Проект начнется в 16:00 с эфира из планетария Екатеринбурга. О связи между вулканами и космосом расскажут сотрудники музея в Петропавловске-Камчатском. Задать вопросы экспертам все желающие смогут в комментариях к видео.