РИАМО - 23 апр. Новые купола появятся на Никольском храме в селе Круги городского округа Егорьевск накануне престольного праздника – Дня Николая Чудотворца, который отмечается 22 мая, говорится в сообщении пресс-службы группы-компаний «ЭкоЛайн».

Храм начали восстанавливать 12 лет назад. Эти работы требовали большого количества денег, поэтому строительство затягивали и храм стоял с деревянной кровлей.

«В декабре в нашем районе группа компаний «ЭкоЛайн» открыла новое предприятие, комплекс переработки отходов «Восток», и предложила нам помощь в реставрации храма. Это традиция меценатства, которую в России сохраняют те, кто заботится о ее судьбе», - сказал настоятель храма Сергий Посохин.

В настоящий момент над главным сводом уже смонтировали опорную конструкцию и покрыли металлом. Затем специалисты приступят к установке куполов на храме и колокольне, который по специальному заказу собирают в Переславле-Залесском.

Кирпичный однокупольный храм в псевдобарочном стиле с трапезной и колокольней возвели в 1899 году на месте деревянной церкви, которую почти за сто лет до этого построили здесь при Якове Ганнибале, двоюродном дяде поэта Александра Пушкина. Деревня Круги была его имением, а сам он более десяти лет занимал пост городничего Егорьевска.

Основные работы по восстановлению началось в 2008 году сразу с внутреннего обустройства – только так в нем можно было начать службы, которые сейчас проходят в трапезной части. Внутренней отделки ждет главный храм и колокольня, на которой когда-то было шесть колоколов, а стены – возвращения к белому цвету.