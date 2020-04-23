РИАМО - 23 апр. Спасатели достали упавший в озеро автомобиль неподалеку от деревни Сенькино Орехово-Зуевского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Старший смены спасателей Максим Попов рассказал, что вызов поступил от очевидцев через систему-112.

«Прибыв на место, мы увидели автомобиль, который по крышу находился в воде. Надев специальные водолазные костюмы, мы обследовали автомобиль, но он оказался пустым. Как выяснилось позднее, водителю и пассажиру удалось выбраться самостоятельно, медицинская помощь им не потребовалась», – сказал Попов.

Он добавил, что несчастный случай произошел по вине водителя, который не справился с управлением транспортного средства. Силами спасателей автомобиль вытащить не удалось.

«На место происшествия была вызвана специальная техника. С помощью манипулятора, прицепив стропы к машине, мы смогли поднять транспортное средство из воды», – заключил Попов.

Спасатели ГКУ «Мособлпожспас» призывают водителей быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения и учитывать свои возможности в управлении авто.