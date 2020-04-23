РИАМО - 23 апр. Жители дома в Тимирязевском районе на севере столицы пожаловались в полицию на неадекватное поведение соседа, полиция разбирается в ситуации, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию поступило сообщение о том, что по адресу: Дмитровское шоссе, 21 мужчина проявляет признаки неадекватного поведения. Сотрудники прибыли на место и обнаружили человека, о котором шла речь.

«Никаких предметов, которые можно использовать в качестве оружия, при нем не было. По имеющейся информации, гражданин состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Возможно, это могло каким-то образом обеспокоить граждан», — сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы также добавил, что информация о пострадавших в результате действий мужчины не поступала. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что голый мужчина с ножом не давал людям попасть в подъезд дома на севере столицы. Очевидцы сразу вызвали полицию.