РИАМО - 23 апр. В собственность Богородского городского округа из федеральной собственности перешли 24 объекта недвижимости, среди которых присутствуют и коммунальные объекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Передача объектов состоялась при поддержке министерства имущественных отношений в сотрудничестве с Росимуществом и территориальным управлением Росимущества в Московской области.

«В собственность Богородского городского округа передаются 24 объекта недвижимости, среди которых артскважины, водонапорные башни, котельная и другие коммунальные объекты, необходимые для обеспечения комфортной жизни жителей поселка Радиоцентра-9», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что данные объекты обслуживают 13 домов, в которых располагаются около 250 квартир. Всего в поселке Радиоцентра-9 проживает более 450 человек.

Данные объекты ранее были закреплены за ФГУП «РТРС», которое инициировало их передачу в муниципальную собственность. В настоящее время заканчивается документальное оформление объектов в собственность городского округа Богородский.