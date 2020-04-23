РИАМО - 23 апр. Памятник маршалу Георгию Жукову возвратили на Манежную площадь после реставрации, сообщается на сайте kp.ru.

Монумент заменили на временный 20 марта. Памятник работы Вячеслава Клыкова, который установили в 1995 году, к 50-летию Победы, срезали с постамента, а на его место установили новую скульптуру.

«Отреставрированного Жукова установили на прежний пьедестал 23 апреля. Маршал снова привстал с лошади, делает рукой жест торможения и уже не отдает честь правой рукой», — говорится в сообщении.

Судьба второго памятника остается неизвестной. Изначально его планировали поставить на родине Георгия Жукова в Калуге или в Подмосковье.