РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 апр. В городском округе Щелково за сутки выявили еще девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа зафиксирован 121 подтвержденный случай, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

Всего за сутки на территории Московской области выявили 688 новых случаев инфицирования коронавирусом.

«На 22 апреля количество заболевших в Щелкове составляло 112 человек, за прошедшие сутки выявлено девять больных. Сейчас эта цифра составляет 121 человек», - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе зафиксировано 7 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 235 человек.

Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.