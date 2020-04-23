РИАМО - 23 апр. Цифровая библиотека Центральной пригородной пассажирской компании в апреле пополнилась бесплатными книгами российских и зарубежных авторов, список обновляется каждые три месяца, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сейчас на портале можно прочитать 100 произведений российских и зарубежных писателей, в электронной библиотеке есть книги на любой вкус: от классики Диккенса, Стендаля, Конан Дойля до современных авторов – Джейми Макгвайра, Шона Байтелла и других. Также можно почитать фэнтези, книги по психологии и сборники кулинарных рецептов.

«Согласно опросам пассажиров, самый популярный способ скоротать время в дороге – это чтение. Сейчас, оставаясь дома, многие стали уделять книгам еще больше времени, и наша электронная библиотека очень востребована», – сказала пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья Попова.

Ежемесячно компания составляет рейтинг самых популярных книг. В марте в топ-3 библиотеки вошли «Путешествие в Темные Земли» Вадима Панова, «P.S. Я люблю тебя» Сесилии Ахерн, «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте. Также можно послушать аудиолекции по психологии Михаила Лабковского и Андрея Курпатова.

Для получения доступа к подборке нужно установить мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». В разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из электронных или аудиокниг.

Цифровая библиотека создана совместно с сервисом «ЛитРес». Скачать приложение «Расписание и билеты ЦППК» можно в AppStore и Google Play.