РИАМО - 23 апр. Пособия получают 17 тысяч москвичей, которые остались без работы из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще недавно у нас было 3 тысяч безработных. Сегодня мы выплачиваем пособия 17 тысячам безработным. Завтра будем, может, выплачивать 25 тысячам или 30 тысячам», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ситуация очень быстро меняется, при этом система получения пособия от государства упрощается.

«Сегодня мы в упрощенном режиме, даже без похода в центр занятости, начисляем пособие в 19,5 тысяч рублей. Поэтому, если человек потерял работу, он может с гарантией расчитывать на это пособие от государства и доплату от города», — подчеркнул мэр.

Собянин также добавил, что в настоящий момент около 60% жителей столицы продолжают работать непосредственно на предприятиях или в удаленном режиме.

Всего с начала пандемии в столице было зафиксировано 33 940 случаев заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В Москве будет увеличено количество тестов на коронавирус.

Если посмотреть статистику по количеству тестов на коронавирус, которые делаются в других странах, других городах, то Москва находится в лидерах. Потому что мы в разы больше делаем тестов, чем в других регионах. Потому что у нас более мощная лабораторная система. Чем больше мы этих тестов делаем, тем лучше. Но тем не менее мы сейчас будем снова наращивать тесты и дальше.

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве точечно может быть ужесточен режим контроля самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Например, более строгий режим может распространиться на какое-то предприятие.

- Приступить к применению вакцины от коронавирусной инфекции на людях смогут уже к концу 2020 года.

- Названы сроки возможного окончания пандемии коронавируса. Окончание пандемии коронавируса может произойти спустя 6-7 месяцев после первых случаев заражения.

- Власти Москвы опровергли информацию о платном лечении пациентов с Covid‑19. Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС.

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.