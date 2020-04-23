РИАМО - 23 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусом на территории Подмосковья зарегистрировано в Одинцовском округе, Люберцах, Красногорске и Мытищах, сообщает региональный оперативный штаб.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«За все время в Подмосковье зарегистрировано 1519 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 758 человек из Москвы», — говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области зафиксировано 7278 случаев заболевания. Умерли 56 человек. Выздоровели и выписались из больниц 235 человек.

Больше всего случаев заражения Covid-19 выявили в Одинцовском округе – 471 человек и в Люберцах – 436 человек. Кроме того, много заболевших в Красногорске — 352, Мытищах — 341, Королеве — 294, Химках — 276, Ленинском округе — 269, Подольске – 232, Балашихе – 220.

В Пушкинском округе выявили 205 инфицированных, в Раменском округе — 163, в Воскресенске — 125, в Лобне — 124 зараженных.

Также зарегистрирован 121 случай инфицирования в Щелкове, 119 случаев в Долгопрудном, 116 – в Солнечногорске, 115 — в Дмитровском округе, 110 — в Сергиево-Посадском округе, 111 — в Реутове, 108 — в Домодедове, 106 — в Коломенском округе, 104 – в Котельниках.

Кроме того, 97 случаев заражения выявили в Истре, 95 — в Ивантеевке, 92 — в Дзержинском, 81 — в Орехово-Зуевском округе, 80 — в Наро-Фоминском округе, 74 — в Клину, 63 — в Рузском округе.

В Электростали зафиксировали 49 случаев, в Жуковском – 48, в Богородском округе — 46 случаев заболевания. Во Фрязине — 42 случая, в Луховицах — 36, в Серпухове — 34, в Чехове — 33, в Краснознаменске — 32, в Павловском Посаде, Ступине — по 30, в Волоколамском округе, Электрогорске — по 26, в Красноармейске – 21.

Также в Егорьевске выявлено 24 случая инфицирования коронавирусом, в Озерах — 18 случаев, в Лыткарине — 17, в Кашире — 15, в Протвине, Талдомском округе, Шатуре, Можайском округе — по 14 случаев в каждом, в Лосино-Петровском — 11, в Дубне, Бронницах, Серебряных Прудах, Власихе — 10 в случаев в каждом.

Девять случаев выявили в Рошале, семь — в Шаховской, четыре – в Черноголовке, три – в Зарайске, два – в Лотошине и один – в Звездном городке.

Все жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В Москве будет увеличено количество тестов на коронавирус.

Если посмотреть статистику по количеству тестов на коронавирус, которые делаются в других странах, других городах, то Москва находится в лидерах. Потому что мы в разы больше делаем тестов, чем в других регионах. Потому что у нас более мощная лабораторная система. Чем больше мы этих тестов делаем, тем лучше. Но тем не менее мы сейчас будем снова наращивать тесты и дальше.

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве точечно может быть ужесточен режим контроля самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Например, более строгий режим может распространиться на какое-то предприятие.

- Приступить к применению вакцины от коронавирусной инфекции на людях смогут уже к концу 2020 года.

- Названы сроки возможного окончания пандемии коронавируса. Окончание пандемии коронавируса может произойти спустя 6-7 месяцев после первых случаев заражения.

- Власти Москвы опровергли информацию о платном лечении пациентов с Covid‑19. Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС.

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.