РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 апр. Глава Домодедова Александр Двойных и представители экономического блока администрации провели в четверг онлайн-встречу с женщинами-предпринимателями, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Домодедово Александр Двойных и представители экономического блока администрации провели онлайн-встречу с женщинами-руководителями малого и микробизнеса Домодедова. Участие в видеоконференции приняли депутат Мособлдумы Олег Жолобов и председатель комиссии по предпринимательству молодежного парламента Александра Закирова», - говорится в сообщении.

В ходе видеоконференции бизнес-леди получили консультации по мерам поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также ответы на свои вопросы.