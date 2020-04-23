РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. В подмосковных Котельниках приступили к ремонту ливневой канализации в микрорайоне Опытное поле, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Многочисленные жалобы жителей микрорайона Опытное Поле через портал «Добродел» на лужи и слякоть после выпадения осадков привели к необходимости проведения ремонта ливневой канализации.

«МУЖКП «Котельники» приступило к осуществлению технического надзора за восстановительным ремонтом ливневой канализации в микрорайоне Опытное поле, который ведет застройщик ГК «ПИК». Проектом производства работ предусмотрен коридор вдоль жилого дома №8 микрорайона Опытное Поле», - говорится в сообщении.

Участок трассы, проходящий в зоне размещения объектов «Мосметростроя», будет дополнительно защищен стальными футлярами.

«Работы ведутся в сложных условиях. В микрорайоне выполнено благоустройство территории, обустроены проезды и парковочные карманы. В связи с этим предстоит выполнение работ методом бестраншейной прокладки с устройством всего 2-3 котлованов для нанесения минимального ущерба ранее выполненным работам», - отмечается в материале.

В рамках выполнения ремонтных работ предстоит выполнить прокладку более 300 метров трубопровода. Прокладка труб будет производиться на глубине от трех до пяти метров. На трассе устроят семь колодцев глубиной до пяти метров.

Отремонтированный ливневый коллектор позволит улучшить обстановку в микрорайоне. Потоки талых и ливневых вод не будут подтапливать подвалы жилых домов, не будут образовывать лужи, дороги станут суше и чище.

«Также пуск в эксплуатацию коллектора после ремонта позволит снизить уровень вод в русле безымянного ручья, что в свою очередь обеспечит комфортное движение жителей и гостей города к станции метро «Котельники», - заключается в материале.