РИАМО - 23 апр. Более 10 тысяч звонков приняли операторы горячей линии для пациентов с онкологическими заболеваниями, организованной на базе Московского научного исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена (https://nmicr.ru/news/tsentra/goryachaya-liniya-dlya-patsientov-s-onkozabolevaniyami-otvetila-na-10-tysyach-obrashchenii-/) – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

По словам специалистов горячей линии, в период эпидемии коронавируса люди с хроническими заболеваниями не только оказались в группе повышенного риска, но и столкнулись с неопределенностью и не знают, как правильно действовать дальше.

Инициативу по созданию горячей линии для онкологических пациентов в период эпидемии поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Горячая линия была открыта буквально за несколько часов, она стала первой подобной в России и уникальной с точки зрения организации. Линия работает в круглосуточном режиме и доступна любому жителю России семь дней в неделю. В работе задействованы 30 специалистов call-центра, врачей-ординаторов и докторов МНИОИ имени Герцена. Ежедневно на линию поступает более 300 звонков.

«Нашим пациентам зачастую требуются квалифицированные индивидуальные консультации и по вопросам диагностики и лечения, и по маршрутизации, и по лекарственному обеспечению, и по многим другим проблемам», — сказал генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, чаще всего пациентов волнуют вопросы, можно ли продолжать сейчас онкологическую терапию и как временный перерыв может отразиться на общей эффективности лечения.

«Обращения поступают со всей страны. Мы использовали возможности современной облачной телефонии (платформа Mango Office (https://www.mango-office.ru/) и на этих технологиях создали распределенный call-центр», — пояснила руководитель горячей линии МНИОИ имени Герцена Анастасия Можаева.

По ее словам, линия работает круглосуточно, специалисты дежурят посменно.

«Естественно, они не могут постоянно находиться у стационарных телефонов, поэтому вызовы сразу же переводятся на мобильные аппараты врачей, и виртуальная АТС Mango Office маршрутизирует звонки так, чтобы как можно скорее трубку снял специалист, который в данный момент имеет возможность говорить. По статистике, время ожидания ответа врача не превышает 20 секунд», - добавила Можаева.

Позвонить на горячую линию и получить консультацию онколога можно бесплатно и с любого телефона, в том числе по междугородней связи. Телефон горячей линии: 8-800-444-31-02.

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