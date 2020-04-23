РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов взял под контроль более 10 обращений жителей Балашихи в ходе проведенного онлайн-приема граждан, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг Ефимов пообщался с 10 горожанами по скайпу и телефону, среди них капитан 1 ранга, житель микрорайона Купавна Андрей Рождествин, который передвигается на коляске и просил помочь с установкой пандуса, чтобы самостоятельно выезжать на улицу, а также мама пятерых детей из микрорайона Павлино Татьяна Баталова. Она попросила оказать помощь в приобретении и доставке памперсов и продуктов.

«Вопрос по установке пандуса для инвалида отработаем совместно с городскими депутатами и управляющей компанией с выездом на место. В ближайшее время навестим Татьяну и ее ребятишек», - сказал Ефимов.

Он поручил выяснить, какие необходимо приобрести детские памперсы и сформировать продуктовый набор для многодетной семьи.

«Еще восемь обращений поступили от одинокопроживающих пенсионеров и родителей с детьми с врожденными заболеваниями, и касались оказания материальной помощи. Помощь будет оказана после предоставления гражданами необходимого пакета документов», - подвел итоги онлайн-приема депутат.