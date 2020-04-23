РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. В подмосковных Котельниках начались работы по покраске бордюрного камня, прилегающего к дорогам, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.
«Сотрудники МБУ «Спецтранс» начали работы по покраске бордюрного камня, прилегающего к муниципальным дорогам. Ориентировочно работы планируется выполнить до 1 мая 2020 года, в зависимости от погодных условий сроки могут меняться», - говорится в сообщении.
Также был проведен ямочный ремонт на автомобильной дороге 2-й Покровский проезд. Всего было устранено 10 ям.
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