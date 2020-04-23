РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. В микрорайонах Силикат, Ковровый и Белая Дача Котельников приступили к работам по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Апрель всегда ассоциируется с субботниками. Предприниматели города Котельники, которые продолжают работать в соответствии с постановлением губернатора, начали весенние работы по уборке и благоустройству вокруг павильонов в микрорайонах Силикат, Ковровый и Белая Дача Котельников», - говорится в сообщении.

Также сотрудники управляющей компании ООО «ЖК 9» очистили проезжую часть на Яничкином проезде. Дорогу обслуживает «Мосавтодор», но УК не стала их ожидать и самостоятельно навела порядок, убрав с проезжей части и бордюров более 4 кубометров мусора.