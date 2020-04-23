РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Жители Люберец 25 апреля смогут посмотреть на YouTube-канале Большого театра спектакль «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Большой театр продолжает серию трансляций своих спектаклей на официальном YouTube-канале. Онлайн-постановки будут показывать до 11 мая включительно. Зрителями ранее записанных спектаклей «золотого фонда» театра смогут стать и жители городского округа Люберцы.

«Как минимум еще пять спектаклей увидит онлайн-аудитория Большого театра по ссылке: https://www.youtube.com/user/bolshoi 25 апреля - «Герой нашего времени», балет в 2-х действиях; 29 апреля - «Катерина Измайлова», опера в 4-х действиях; 3 мая - «Светлый ручей», балет в 2-х действиях; 7 мая - «Дон Кихот», балет в 3-х действиях; 11 мая - «Садко», опера-былина в семи картинах (посвящается Дмитрию Чернякову)», - говорится в сообщении.

Начало спектаклей в 19:00. Запись будет доступна в течение суток с момента завершения трансляции.