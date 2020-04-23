РИАМО - 23 апр. Информационные поля с QR-кодами, показывающие дорогу к Музею Победы и домам маршалов СССР, появятся в Москве в преддверии Дня Победы, говорится в сообщении пресс-службы Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства.

Москвичи смогут поднести смартфон к указателю и считать QR-код, чтобы получить необходимую информацию.

«Мероприятия по установке 19 информационных полей на ранее смонтированных городских указателях начнутся, когда в Москве завершатся мероприятия, связанные с режимом повышенной готовности и самоизоляцией граждан», — сообщила заместитель руководителя ГБУ «МАЦ» Наталия Ремезова.

Идея установки таких указателей принадлежит председателю Московского городского совета ветеранов, председателю общественного совета Музея Победы Владимиру Долгих и директору Центрального Музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александру Школьнику.

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