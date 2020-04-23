РИАМО - 23 апр. Следователи предъявили обвинение 26-летнему мужчине, задержанному за покушение на сексуальное насилие и грабеж на юге Москвы, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел накануне в подъезде жилого дома, расположенного на юге города. Обвиняемый попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении женщины и завладеть ее имуществом.

«Довести преступное деяние до конца мужчина не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление», — отметила Иванова.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.